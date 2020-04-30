«Их враг вирус, а не Китай»: В МИД КНР ответили на угрозы США «наказать за коронавирус»

30.04.2020, 15:53, Разное

Гэн Шуан, представитель МИД Китая, прокомментировал недавние угрозы со стороны США о «наказании за распространение коронавируса COVID-19», спровоцировавшего пандемию. В ответ на прозвучавшие обвинения в КНР заявили, что врагом является не Поднебесная, а сам вирус.

По словам дипломата, в действительности Китай наравне со многими другими мировыми государствами является «пострадавшей стороной», так как коронавирус, начавший распространение из Уханя, унёс жизни нескольких тысяч заражённых. Поэтому в данном случае «общим врагом» является сам вирус. Как подчеркнул представитель МИД КНР, для борьбы с COVID-19 мировое сообщество, в том числе и США, на сегодняшний день больше всего пострадавшие от пандемии, должно прилагать совместные усилия.

Впервые случаи инфицирования COVID-19 были зафиксировали в декабре минувшего года в столице китайской провинции Хубэй. За прошедшие месяцы пандемией охвачено большинство стран мира, а в адрес Китая начали звучать обвинения в распространении коронавируса нового типа. Так, глава Белого дома Трамп недавно заявил, что в случае нахождения доказательств реальной вины Пекин должен понести «наказание» за распространение вируса.