Путин пошутил об изношенных на самоизоляции матрасах

30.04.2020, 15:53, Новости дня

Российские власти продолжат господдержку предприятий, столкнувшихся со спадом производства в период эпидемии, сообщил президент Владимир Путин.

Во время видеоконференции президента с волонтерами глава компании «Аскона», занимающейся изготовлением матрасов и других товаров для сна Роман Ершов сообщил, что предприятие столкнулось с кризисом, но переориентировало производство на создание защитных масок, костюмов и медицинских матрасов, передает ТАСС.

Путин поблагодарил за переоснащение предприятия руководителя компании.

«Ваше производство, уверен, восстановится, потому что после акции «Сидим дома», после вынужденной самоизоляции матрасы поизносятся у многих и ваше производство, надеюсь, восстановится быстрыми, хорошими, нужными для восстановления бизнеса темпами», – сказал ему глава государства.

Путин добавил, что обсуждает с правительством вопросы государственной поддержки малых, средних и крупных предприятий. «И сегодня, кстати говоря, после нашей встречи будем еще говорить об этом [на совещании], так что будем выстраивать эту линию поддержки», – сказал Путин.

Ранее президент Владимир Путин определил российские компании, которым из-за коронавируса должны помогать в первую очередь. Глава государства заявил, что нельзя останавливать работу системообразующих предприятий страны.