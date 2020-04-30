 

Польша пообещала не допустить верховенства права ЕС над национальным

30.04.2020, 15:53, Новости дня

Польша не допустит верховенства права Евросоюза над своим национальным, сообщил министр юстиции, генеральный прокурор страны Збигнев Зебро.

Ранее Европейская комиссия направила Польше официальное уведомление о запуске процедуры нарушения в связи с введением в стране нового закона о судебной реформе. В ЕС полагают, что новый закон угрожает независимости польских судей и верховенству закона.

«Я хотел бы сказать господину Рейндерсу (еврокомиссар по вопросам правосудия Дидье Рейндерс – прим. ВЗГЛЯД), чтобы он вбил себе в голову, что польская конституция была, есть и всегда будет над трактатами ЕС, и мы никогда не согласимся на то, чтобы трактаты ЕС стали над польской конституцией», – приводит слова Зебро РИА «Новости».

Польский генпрокурор считает, что начало ЕК процедуры нарушения «безосновательно».

«У Европейской комиссии нет права вмешиваться во внутренние дела и формирование судебной системы отдельными странами», – сообщил он.

Напомним, в 2017 году в Польше приняли спорные законы о судебной реформе, хотя до этого Еврокомиссия впервые в истории Евросоюза запустила санкционную процедуру, обвинив Варшаву в нарушении фундаментального принципа независимости. Европарламент поддержал это решение. Затем Еврокомиссия обратилась с иском против Варшавы.

В декабре Верховный суд Польши допустил выход страны из ЕС из-за реформы.

При этом Варшава обнаружила в споре с ЕС о польской судебной реформе «руку Кремля».



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