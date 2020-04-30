Белоруссия договорилась о поставках удобрений в Китай

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30.04.2020, 15:53, Новости дня

«Белорусская калийная компания» (БКК) подписала договор с Китаем о поставке удобрений в КНР по 220 долларов за тонну продукта, поставки планируется провести в 2020 году.

«БКК и консорциум китайских покупателей (Sinochem, CNAMPGC, CNOOC) со свой стороны приняли решение заключить соглашение о новой цене китайского контракта. Новый китайский контракт заключен по цене 220 долларов США за тонну с поставками в 2020 году», – сообщили в БКК, передает ТАСС.

Цена нового контракта создает прочный фундамент для стабилизации, восстановления и поступательного развития мирового калийного рынка, добавили в компании.

Предыдущий контракт был заключен по цене 290 долларов за тонну удобрений, он действовал до июня 2019 года.

Напомним, в конце прошлого года Белоруссия взяла у Китая кредит на 500 млн долларов (3,5 млрд юаней).



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