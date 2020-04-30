 

Путин назвал коронавирус экзаменом на сплоченность россиян

30.04.2020, 15:48, Новости дня

Борьба с коронавирусом стала экзаменом, который показал, что россияне сплочены, сообщил президент РФ Владимир Путин на онлайн-встрече с участниками общероссийской акции «МыВместе».

«В дни таких сложных испытаний каждый показывает, кто он такой на самом деле, на что он способен. И прямо скажу, борьба с угрозой коронавируса стала для всех нас настоящим экзаменом на человечность, на способность к состраданию и взаимовыручке. Мы доказали, что мы вместе, мы единая, сплоченная страна. Мы разделяем общие ценности, которые передавали и передали нам наши предки. И человек, его жизнь, здоровье, будущее для нас превыше всего», – передает слова Путина РИА «Новости».

Ранее в ходе встречи Путин также отметил, что РФ всегда противостояла любым напастям «всем миром», объединяя усилия, это «в генетическом коде» россиян. Он добавил, что в нынешней непростой ситуации граждане страны снова вместе.



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