Рада продлила на полгода полномочия следственной комиссии по расследованию взрывов на арсеналах

30.04.2020, 15:35, Новости дня

На внеочередном заседании 30 апреля Верховная Рада приняла проект постановления №3384, которым на шесть месяцев продлила полномочия временной следственной комиссии по расследованию взрывов на военных складах в период с 2014-го по 2018 год, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

Перед голосованием народные депутаты заслушали отчет главы ВСК, народного депутата от “Слуги народа” Давида Арахамии и утвердили его 332 голосами.

Речь идет о взрывах на пяти складах боеприпасов – в Ичне Черниговской области, Калиновке Винницкой области, Балаклее Харьковской области, Сватово Луганской области и Кривом Роге Днепропетровской области.

Арахамия сообщил, что ВСК начала работу с расследования взрывов в Балаклее, “где только по балансовой стоимости потеряли имущества и боеприпасов на 12 млрд грн”.

“Если взять рыночную стоимость, то, как говорят эксперты, [ущерб составляет] не менее $10 млн”, – сказал Арахамия.

Он заявил, что харьковское управление СБУ рассматривало дело о взрыве три года и “очень быстро пришло к выводу, что это был российский беспилотник, который пролетал и странным образом осуществил эту диверсию”. По другой версии, отметил Арахамия, взрыв произошел из-за закладки взрывчатки на территории самого арсенала.

“Мы не говорим, что какой-то из этих выводов правдивый. Мы говорим, что есть две полярных версии”, – сказал Арахамия.

Он проинформировал, что за неделю до пожара ревизионная комиссия Министерства обороны сделала вывод о большой недостаче на этих складах (на сумму 560 млн грн).

ВСУ считает, что расследованием взрывов должны заниматься киевские, а не харьковские правоохранители, и что нужно провести повторные экспертизы по делу.

“Комиссией установлено, что материалы уголовного производства №22017220000000104 содержат объективные сведения, свидетельствующие об отсутствии в момент взрывов каких либо летательных аппаратов в районе Балаклеи, а также другие факты, которые обоснованно ставят под сомнение выводы о применении беспилотных летательных аппаратов для подрыва арсенала”, – сказано в отчете комиссии.

Согласно постановлению, следующий отчет ВСК Рада должна заслушать до 29 октября 2020 года.

Взрывы на арсенале в Балаклее начались в ночь на 23 марта 2017 года. Пожар удалось окончательно потушить к 26 марта, очисткой территории вокруг складов саперы занимались около месяца. В результате взрывов погибли две женщины. В 10-километровую зону поражения попали 36 тыс. человек, пять домов в Балаклее были разрушены, более 300 – повреждены.

Тогдашний главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявлял, что пожар мог произойти в результате диверсии. По его словам, перед взрывами на складе в Балаклее был слышен гул аппарата, похожего на беспилотник.

Верховная Рада создала ВСК по расследованию взрывов на складах боеприпасов в октябре 2019 года. Комиссию возглавил Арахамия, его заместителем стал народный депутат от “Голоса” Сергей Рахманин.

Арахамия в марте 2020 года заявил, что официальная версия о причинах возгорания и последующей детонации боеприпасов на арсенале в Балаклее “политически ангажирована”. В Службе безопасности Украины утверждения нардепа отвергли, подчеркнув, что “комплексная экспертиза подтвердила основную версию следствия”.

В апреле ВСК пришла к выводу о подрыве арсенала закопанными в землю боеприпасами. Арахамия утверждал, что версия с беспилотником несостоятельна.