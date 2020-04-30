Зеленский: Мы уже должны думать, как правильно выходить из карантина. Этого хотят все

30.04.2020, 15:35, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский во время совещания с представителями Кабинета Министров и ряда государственных ведомств, ответственных за мероприятия по предотвращению распространения COVID-19, заявил о необходимости разработки плана выхода страны из карантина. Об этом 30 апреля сообщает сайт главы государства.

“Мы еще не преодолели коронавирус полностью, но уже должны думать, как правильно выходить из карантина. Знаю, что этого хотят все. И государство должно обеспечить надежный план возвращения к обычной жизни, но с новыми правилами безопасности”, – подчеркнул Зеленский.

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, правительство уже работает над механизмами по ослаблению режима карантина.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространения коронавируса пандемией.

По состоянию на утро 30 апреля в Украине коронавирус подтвержден у 10 406 человек, из них 261 умер, а 1238 уже выздоровели.

Карантин в Украине действует с 12 марта. Из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 запретили массовые мероприятия, закрыли учебные заведения, торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе и бары, спортивные залы, салоны красоты и ночные клубы, приостановили авиасообщение с другими странами, прекратили межобластные пассажирские перевозки, в Киеве, Харькове и Днепре закрыли метро. Работодателей призвали перевести сотрудников на удаленный режим работы. 22 апреля карантин продлили до 11 мая.