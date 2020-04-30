Исследователи считают, что большинство экзопланет полностью покрыты водой

30.04.2020, 15:30, Разное

По мнению американских ученых, представляющих Гарвардский университет, многие экзопланеты практически полностью покрыты водой. Благодаря современным телескопам исследователи выявили тысячи подобных объектов.

Более того, они, как правило, больше Земли, однако их сложно назвать газовыми гигантами. Если же экзопланеты примерно в 5 раз тяжелее Земли, то должны обладать твердой поверхностью, десятикратная разница означает, что с высокой долей вероятности космический объект полностью покрыт океанами. В целом, исследователи считают, что практически треть из ныне известных экзопланет покрыты большими объемами воды.

Ранее NASA сообщало, что сотрудникам агентства удалось найти похожую на Землю экзопланету.