В Белоруссии монастырь закрыли на карантин после визита Лукашенко
30.04.2020, 15:30, Новости дня
Три случая заражения коронавирусом зафиксировали на территории мужского монастыря в честь Благовещения Пресвятой Богородицы в деревне Малые Ляды (Минская область), храм на территории обители посещал на Пасху президент Белоруссии Александр Лукашенко с сыном.
На православную Пасху 19 апреля глава государства посетил Свято-Благовещенский Ляденский храм. 24 апреля монастырь временно закрыли из-за сложной эпидемиологической обстановки, информирует Sputnik Беларусь.
При этом пресс-секретарь Борисовской епархии Белорусской православной церкви (БПЦ) иерей Игорь Васько отрицательно ответил на вопрос РИА «Новости» о закрытии монастыря из-за случаев коронавируса.
Однако, по данным Sputnik, к одному из иноков 23 апреля приехал знакомый врач. Он заметил, что монах тяжело дышит, и настоял на поездке в больницу. Насельнику сделали тест на коронавирус, который оказался положительным.
Местный священнослужитель, отец Орест, рассказал агентству, что сейчас инок чувствует себя хорошо и готов к выписке, однако по рекомендации врачей он пробудет в больнице еще неделю.
«Случайный визит врача предупредил вспышку заболевания в монастыре. Братья сдали тесты, и еще у двух нашли коронавирусную инфекцию, которая проходила в легкой форме, без особых симптомов. Их изолировали в отдельных помещениях братского корпуса, там за ними наблюдают врачи. Состояние этих насельников также не вызывает опасений. У остальных результаты тестов оказались отрицательными», – пишет Sputnik.
Сейчас врачи периодически приезжают к насельникам и измеряют уровень насыщенности крови кислородом.
«Братья стараются не выходить из келий. Мы распределили богослужебные книги и молимся там. Питание разносим. Хотя в этом нужды особой нет, но мы это делаем, чтоб не было разговоров. Надеемся, с Божьей помощью 10 мая сможем принять прихожан», – добавил отец Орест.
Священнослужитель подчеркнул, что перед приездом Лукашенко у многих, кто должен был находиться на пасхальной службе брали тест на коронавирусную инфекцию. Результаты оказались отрицательными.
Напомним, Белоруссия оказалась на первом месте по числу заразившихся коронавирусом среди соседей России.
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