 

Доктор Хилари Джонс уточнил целесообразность ношения маски

30.04.2020, 15:30, Разное

Английский доктор Хилари Джонс уточнил, когда целесообразно ношение маски для лица. Как отметил многолетний эксперт по вопросам здравоохранения, по этому поводу существуют разные мнения.
В эфире британского утреннего шоу Good Morning Britain авторитетный специалист объяснил, что в замкнутом пространстве существует вероятность близкого контакта с людьми, о состоянии здоровья которых информация отсутствует. Аптеки, транспорт, магазины, офисы — список можно не продолжать, так как опасность ситуации при невозможности дистанцироваться на два метра сохраняется в любом случае. Маска является средством защиты: вирус от больного человека не проникает в организм здорового.

Бессимптомное наличие коронавируса у человека делает его потенциально опасным для окружающих, если они ориентируются только на проявление внешних признаков, поэтому в целях безопасности их надевают все граждане. В свою очередь представители ВОЗ не отрицают, что медицинские маски следует носить больным, а не здоровым лицам.



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