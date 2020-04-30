НАТО вовлекает Грузию в гибридную оборону против России

30.04.2020, 15:30, Новости дня

НАТО собирается больше привлекать Грузию в обеспечение безопасности на Черном море, в том числе вовлечь ее в «гибридную оборону» от России, сообщил спецпредставитель генсека альянса на Кавказе и в Центральной Азии Джеймс Аппатурай, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

В интервью Грузинскому радио Аппатурай объяснил планы НАТО «ухудшением ситуации в области безопасности на Черном море для Грузии, Украины и стран-членов НАТО».

«Причиной стали агрессивные действия РФ в Грузии и на Украине», – утверждает он.

По его словам, РФ якобы использовала Крым для «наращивания военной силы в Черном море», что оказывает влияние и на страны НАТО, и на Грузию и Украину.

«Исходя из этого мы намерены активнее вовлечь Грузию в так называемую «гибридную оборону» против таких вызовов со стороны России, как кибератаки, дезинформации, энергоблокады, замаскированную военную или разведывательную активность», – сообщил спецпредставитель генсека НАТО.

Во-вторых, по его словам, «НАТО намерено включить Грузию в «программу воздушной безопасности», которая позволит Грузии лучше понимать, что происходит в ее воздушном пространстве».

«Третий компонент – это большая вовлеченность грузин и украинцев в совместные учения, особенно потому, что в Грузии очень хорошо функционируют Учебный центр НАТО и Институциональная школа обороны», – сообщил он.

Аппатурай выразил надежду, что там будет больше украинцев.

«В-четвертых, союзники рассматривают вопрос большего вовлечения Грузии в региональные военные учения. Таким образом нами расписаны четыре четких шага, чтобы Грузия больше включилась в обеспечение безопасности на Черном море», – сказал Аппатурай.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс собирается помогать своим членам в борьбе с коронавирусом, но при этом и заниматься сдерживанием России, в том числе во взаимодействии с Украиной и Грузией.