 

Уфолог Скотт Уоринг считает, что обнаружил на обратной стороне Луны загадочные структуры

30.04.2020, 15:30, Разное

Известный уфолог из Тайваня Скотт Уоринг вновь нашел необычные структуры на обратной стороне Луны. По его словам, в качестве источника излучения использовался фотографический атлас земного спутника.
В итоге он обнаружил фотографии, которые до этого ему были практически не интересны. В частности, было обращено внимание на загадочные структуры, которые, по его мнению, не являются дефектом изображения. Уоринг призвал интернет-пользователей обратить внимание на странные белые образования в виде точек. Более того, уфолог заверил, что смог идентифицировать некоторые здания: часть из них металлические и с углами, подобные земным конструкциям. Второй вид зданий имел светлую керамическую структуру с черными окнами, но очень блестящей поверхностью, выглядящей словно отражающийся свет, отметил Уоринг.

К слову, длина этих зданий может достигать сотен километров. В заключении эксперт вновь обвинил агентство NASA в том, что они знают о наличии инопланетной жизни, но специально скрывают это от человечества.



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