С месторождения Тенгиз в Казахстане эвакуируют 17 тысяч нефтяников, там выявили коронавирус у 71 рабочего

30.04.2020, 15:25, Новости дня

В Казахстане у 71 нефтяника на месторождении Тенгиз в Атырауской области выявили коронавирус, сообщает казахская служба Радио Свобода.

По информации оперативного штаба по обеспечению режима ЧП в Атырауской области, у заразившихся коронавирусом рабочих зафиксировали более полутора тысяч контактов – “847 близких и 718 потенциальных”.

16 апреля с одного из крупнейших месторождений Казахстана началась эвакуация неоперативного персонала. В общей сложности планируется вывезти 17 тысяч сотрудников: 10 тысяч человек уже эвакуировали, остальных вывезут до 5 мая, сообщает оперативный штаб.

“Тенгизшевройл”, которая ведет разработки на Тенгизе, ранее объявила о намерении поэтапно снижать темпы работ и сокращать численность персонала. Менеджер по связям с правительством и общественностью компании Рзабек Артыгалиев связал эти меры исключительно с эпидемией коронавируса, а не с текущей ситуацией на нефтяном рынке.

В ночь на 20 апреля в одном из вахтовых поселков Атырауской области, где живут нефтяники компании “Тенгизшевройл”, произошли волнения после того, как туда из других поселков привезли рабочих, контактировавших с инфицированными коронавирусом. Вахтовики опасались, что к ним завезут коронавирусную инфекцию, и вышли на митинг.

В Казахстане от коронавирусной инфекции, по данным на 30 апреля, умерли 25 человек, всего зарегистрированы 3273 случая инфицирования COVID-19. Накануне власти решили смягчить карантинные меры, действующие в стране с 15 марта, и разрешили с 4 мая начать работу многим предприятиям малого и среднего бизнеса.