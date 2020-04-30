 

В Новосибирске уволили начальницу участковых, которая требовала “план” по штрафам за нарушение карантина

30.04.2020, 15:25, Новости дня

В Новосибирске 30 апреля была уволена начальница отдела участковых городского управления МВД Елена Устинова, сообщает проект “Омбудсмен полиции”. Увольнение подтвердила “Медиазоне” пресс-служба регионального управления МВД.

Новосибирская полиция несколько дней назад стала фигурантом скандала. В телеграм-канале “Омбудсмен полиции” появилась аудиозапись, на которой некая женщина приказывала составлять протоколы в парках и скверах “на всех поголовно”, кроме женщин с колясками и стариков. Авторы канала предположили, что аудиосообщения своим подчиненным отправила именно Елена Устинова, глава отдела участковых Новосибирска.

“Мы работаем до тех пор, пока с каждого района не будет около десяти протоколов, на улице гуляющих хватает”, – говорит женский голос в одной из аудиозаписей. В другом голосовом сообщении сказано, что “указание оформлять всех подряд поступило от Юрия Юрьевича” (имя совпадает с именем-отчеством Юрия Стерликова, главы управления МВД по Новосибирской области). 

22 апреля областное управление МВД начало проверку из-за публикации аудиозаписей. Через два дня после этого Стерликов подал в отставку – правда, ведомство отрицает, что его заявление было связано с этим инцидентом.

 



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