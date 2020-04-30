 

“Армавир” подтвердил свое снятие с ФНЛ

30.04.2020, 15:25, Новости дня

Футбольный клуб "Армавир" подтвердил свой выход из ФНЛ. Ранее клуб из Краснодарского края уведомил руководство Футбольной национальной лиги.

"Армавир" признался, что клуб в следующем сезоне не сможет пройти лицензирование из-за возникших финансовых проблем. Президент ФНЛ Игорь Ефремов и президент "Армавира" Валентин Климко подтвердили решение клуба о добровольном исключении из состава лиги.

В чемпионате ФНЛ 2019-20 "Армавир" занимал 12 место после 27 туров. Ранее большинство клубов ФНЛ приняло решение о досрочном завершении чемпионата.



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