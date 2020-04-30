 

В Выборгском замке поселилась утка с семейством

30.04.2020, 15:25, Новости дня

В Выборгском замке утка свила гнездо прямо на строительной площадке. В уютном жилище, выстеленном пухом, соседствуют девять яиц кремового цвета. Утята начнут появляться на свет уже в начале мая.

На стройплощадке сейчас работают реставраторы. Они заняты восстановлением южной стены исторического замка. Как сообщают "Вести Санкт-Петербург", зоозащитники и горожане обратились к подрядчику, по возможности, бережно относиться к семейству уток. И, при необходимости, обеспечить доступ к водоему.

Кроме того, в Выборгском районе сегодня закрыли торговый центр. Предприниматели нарушили особый режим и открыли часть магазинов с одеждой, обувью и другими товарами не первой необходимости. Нарушителей нашли во время рейда.

Инспекторы составили 6 административных протоколов. В отношении руководства и собственников ТЦ также решают вопрос о привлечении их к ответственности. В Комитете по контролю за имуществом отмечают, подобные нарушения провоцируют горожан нарушать режим самоизоляции и создают угрозу распространения инфекции.

 

Текст:

ГТРК "Санкт-Петербург"



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