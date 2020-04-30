 

Путин поддержал идею исполнить “День Победы” всей страной с балконов

30.04.2020, 15:25, Новости дня

Президент Владимир Путин поддержал идею отпраздновать 9 мая, всей страной исполнив песню "День Победы" с домашних балконов.

Инициатива принадлежит народному артисту СССР Василию Лановому. В условиях существующих ограничений, введенных для предотвращения распространения коронавируса, он предложил 9 мая в 19:00 всем жителям РФ выйти на балконы своих домов и вместе спеть песню "День Победы".

Главе государства это предложение озвучили представители движения "Волонтеры Победы" во время видеовстречи с участниками общероссийской акции "Мы вместе"​​​.

"Вы традиционно принимаете участие в шествии "Бессмертного полка", поддержите нас и сейчас, пожалуйста", — попросили волонтеры.

Владимир Путин ответил, что он "душой и сердцем" вместе с ними.

"С удовольствием это сделаю, мне нужно только выбрать форму своего участия", — пообещал президент.

Ранее Владимир Путин распорядился перенести Парад Победы 9 мая из-за сложной эпидемиологической обстановки. При этом президент заверил, что торжественные мероприятия обязательно состоятся в 2020 году, но после того, как угроза коронавируса отступит. Акция "Бессмертный полк" в этом году решено провести в онлайн-режиме.



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