Предсказано рекордное за четыре года подорожание золота

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30.04.2020, 15:16, Новости дня

На фоне ожиданий смягчения денежно-кредитной политики от центробанков мира и сохраняющихся опасений по поводу глобальной рецессии, золото дорожает, а апрель может стать для него лучшим месяцем за последние четыре года.

«Массивная монетарная поддержка, которую мы сейчас наблюдаем, помогает золоту. Несмотря на повышенный аппетит к риску, цены на золото до сих пор оставались выше отметки 1700 долларов за унцию, хотя на него оказывалось давление из-за роста фондовых рынков», – передает Reuters слова аналитика Commerzbank Ойген Вайнберг.

Уточняется, что цена золота выросла на 0,2% – до 1714,1 долларов за тройскую унцию. С начала месяца золото подорожало на 9%.

Как отметили аналитики, «федеральный резерв оставил процентные ставки без изменений, и они останутся на этом уровне некоторое время, а в будущем беспрецедентные денежно-кредитные стимулы от ЕЦБ и ФРС, скорее всего, увеличат спрос на золото».

Цена на другие драгметаллы тоже потерпела изменения. Так, палладий подорожал на 3,8% до 2009,05 долларов на унцию, платина – на 0,2% до 776,2 долларов за унцию. А серебро подешевело на 0,2% до 15,33 долларов за унцию.

Ранее газета ВЗГЛЯД сообщала, что в марте золото впервые за восемь лет подорожало с декабря 2012 года, его выросла на 1,9%. В это же время Банк РФ принял решение не покупать валюту на внутреннем рынке.



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