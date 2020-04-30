Надежду Бабкину могут выписать из больницы уже 1 мая

30.04.2020, 15:09, Разное

Представитель отечественной эстрадной и народной исполнительницы Надежды Бабкиной коротко прокомментировал её состояние и пояснил о планируемой дате выписки из больницы. По словам Антона Собянина, Надежда Георгиевна уже 1 мая может вернуться из столичной клиники домой.

После длительного нахождения в медучреждении и лечения Бабкина чувствует себя хорошо, отметил Собянин. Поэтому врачи готовятся 1 мая выписать именитую пациентку и праздничные дни она проведёт в кругу родных и близких. Другие подробности о здоровье Надежды Георгиевны её представитель не озвучивал.

Надежду Бабкину госпитализировали в одну из московских клиник в начале апреля. Медики диагностировали у певицы двухстороннюю пневмонию и для более эффективного лечения подключили к аппарату ИВЛ. Во избежание обрыва трубок вследствие неосторожного движения пациентку ввели в медикаментозную кому, а после выведения из данного состояния врачи говорили о положительном эффекте терапии и надежде на быстрое выздоровление певицы, информирует iReactor.