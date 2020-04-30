Путин назвал помощь волонтеров в борьбе с коронавирусом гражданским героизмом

30.04.2020, 15:09, Разное

Президент РФ Владимир Путин заявил, что помощь волонтеров в борьбе с пандемией коронавируса является настоящим гражданским героизмом. Об этом лидер РФ рассказал в ходе онлайн-общения, в котором приняли участие представители НКО, бизнеса и волонтеры.

Кроме того, Владимир Путин согласен с идеей о том, что на волонтеров необходимо частично распространить программу поддержки, которую могут получить медики, лечащие коронавирусных пациентов. Ранее принимаемые меры в борьбе с пандемией президент обсуждал с представителями Совбеза ООН в рамках совещания.

Вся актуальная информация о том, как протекает ситуация с коронавирусом в РФ доступна на правительственном портале стопкоронавирус.рф. Там же имеется информация, которая позволит избежать заражения, отмечает сетевой ресурс «Политическая экспертиза».