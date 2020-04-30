Путин назвал чрезвычайно востребованным донорство крови в условиях коронавируса

30.04.2020, 15:08, Новости дня

Донорство крови в условиях эпидемии коронавируса является чрезвычайно востребованным, подчеркнул президент Владимир Путин на видеоконференции с участниками общероссийской акции «МыВместе».

Он поддержал призыв продолжать донорскую миссию в нынешних непростых условиях, передает ТАСС.

Путин добавил, что его потрясла когда-то история о том, как в блокадном Ленинграде жители сдавали кровь «тоннами» для отправки на фронт.

«Я думаю, что и сегодня в наших условиях, конечно, эта благородная деятельность чрезвычайно востребована», – подчеркнул президент.

Отметим, что переливание плазмы крови с антителами к коронавирусу уже проводится в московских клиниках. Завлабораторией молекулярных механизмов иммунитета столичного Института молекулярной биологии имени Энгельгардта, академик РАН Сергей Недоспалов рассказал о применении этого метода.

В среду Путин проводит онлайн-встречу с волонтерами. В РФ много форматов волонтерства – это продуктовая помощь нуждающимся, детям дарят игрушки и книги, медиков обеспечивают горячим питанием, волонтеры продолжают оказывать всестороннюю поддержку ветеранам Великой Отечественной войны.

Газета ВЗГЛЯД писала, как в РФ работают добровольцы.