 

Мнение: Они хотят, чтобы в России не осталось здоровых людей

30.04.2020, 15:07, Разное

Еще недавно из-за людей, не уверовавших в коронавирус, стонала и выла вся Италия. Самое ужасное, что в нашей стране не обошлось без таких людей — они хотят, чтобы все это теперь случилось и здесь. Не безумие ли?

Честно? Отношение людей к новой эпидемиологической угрозе порой поражает: некоторые из них будто прилетели с другой планеты и не знают, что такое научный подход, доказательная медицина, факты и еще целая куча умных слов, которые приобрели сейчас особую актуальность.

Они то и дело рассуждают о пользе втирания имбиря в виски и поглащении лимонов как способах сравиться с коронавирусной инфекцией (которую, к слову, считают заговором правительств всего мира по истреблению воли и прав граждан).

Такие идеи звучат довольно бредово — особенно если следить за статистикой по заболевшим и умершим от «несуществующего» COVID-19.

Такое поведение довольно опасно — ведь люди, нарушая режим самоизоляции и не соблюдая банальных правил гигиены, рискуют не только своей жизнью, но и подвергают незримой (но все же настоящей) опасности других людей. А уж совсем страшно, если это люди публичные, у которых есть хоть мизерная возможность доносить до других людей информацию.

На днях появился показательный пример того, как не надо использовать свою известность, пусть и в крайне узких кругах: московские коммунисты высказались насчет режима самоизоляции и намерении отметить первомай.

В своем официальном заявлении они заверили, что граждане сидят по домам незаконно, а меры по самоизоляции и вовсе были приняты с нарушением федерального закона и не конституционны.

При этом, их соратники из Бердска заявили, что, несмотря на пандемию коронавируса и запрет на массовые собрания, они будут отмечать 1 мая в горкоме партии КПРФ.

Видите ли, для них «праздник — есть праздник», а на то, что происходит за пределами их носов, им, судя по всему, наплевать!

Источник: Достало



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