Кендалл Дженнер спровоцировала слухи о романе с “новым баскетболистом” и ответила хейтерам

30.04.2020, 15:01, Разное

На днях Кендалл Дженнер спровоцировала слухи о новом романе – как и следовало ожидать, с баскетболистом. 24-летняя модель была замечена на автомобильной прогулке с 23-летним защитником клуба Национальной баскетбольной ассоциации “Финикс Санз” Девином Букером. Папарацци сфотографировали их неподалеку от Аризоны, после небольшой остановки пара отправилась в город Седона на черном Maybach.

Инсайдеры портала TMZ уверяли, что Кендалл и Девин выглядели, как самая настоящая пара, но позднее информацию об их романе опроверг источник, вхожий в круг общения модели и спортсмена:

Девин – просто друг, он является частью ее близкого окружения. Они отправились в дорожное путешествие, чтобы развеяться.

Дженнер и Букер знакомы не первый год. В 2018 году они даже ходили на двойные свидания: модель тогда встречалась с баскетболистом Беном Симмонсом, а Девин – с Джордин Вудс, подругой Дженнер.

Кендалл Дженнер Девин БукерНо несмотря на отсутствие этого самого романа между Дженнер и Букером, пользователи соцсетей не оставили в стороне тот факт, что Кендалл питает к баскетболистам особую страсть. Один из пользователей решил пошутить над моделью, опубликовав видео, где игроки NBA якобы передают друг другу Кендалл, как эстафетную палочку. Кендалл не смолчала и ответила хейтерам: “Они ведут себя так, словно в сексуальном плане я себя вообще не контролирую”.

Bomboclaat pic.twitter.com/7rEF0KkKIJ

— Zokugbeli (@BOYZname) December 18, 2019

Напомним, последним на данный момент официальным романом Кендалл были отношения с баскетболистом Беном Симмонсом, который играет за Philadelphia 76ers. О них заговорили в марте 2018 года, однако с тех пор они ни разу не выходили вместе в свет: их можно было заметить лишь на фото папарацци либо на баскетбольных матчах, где Бен играл, а Кендалл – наблюдала. Летом прошлого года появились слухи о расставании пары, основанные на рассказах инсайдеров, будто Кендалл устала быть в группе поддержки бойфренда и ездить за ним по городам. Впрочем, слухи на то и слухи, чтобы оказываться иногда ложными. В феврале папарацци запечатлели Кендалл и Бена вместе в Майами.

Кендалл Дженнер и Бен Симмонс