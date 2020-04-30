Бегущий по лезвию: Харрисон Форд чуть не стал причиной катастрофы с участием двух самолетов

30.04.2020, 15:01, Разное

Инцидент произошел в аэропорту Хоторн, Калифорния. Харрисон Форд успешно приземлился на аэродроме и далее по всем правилам свернул на рулежные дорожки. Впрочем, там он не остановился, а проехал их полностью и вырулил к другому концу взлетно-посадочной полосы. В это время в нескольких милях от него на том же пути другой самолет готовился к взлету. Диспетчер сообщил об этом актеру, попросив остановиться и подождать, прежде чем пересечь дорогу и отправиться к ангару.

77-летний Форд проигнорировал просьбу диспетчера и ускорился, чтобы побыстрее пересечь полосу. На записи разговора, которая оказалась в распоряжении TMZ, слышно, как диспетчер начинает грозно просить Харрисона остановиться и выполнить данную ему инструкцию. Уже оказавшись на месте, актер приносит извинения диспетчеру: ему показалось, что тот говорил прямо противоположное.

Иллюстрация TMZTMZ отмечает, что несмотря на то, что действия Форда были опасными и в другой ситуации могли привести к аварии, в этот раз вероятность столкновения была минимальной. Другое судно находилось далеко и кроме того собиралось взлетать, а значит на момент встречи с самолетом Форда было бы уже в воздухе. Тем не менее, Федеральное управление гражданской авиации США начало расследование инцидента.

У Форда уже давно есть лицензия пилота. За свою летную карьеру он несколько раз попадал в истории. В 2017 году он неудачно посадил самолет на рулежные дорожки вместо взлетно-посадочной полосы. Вдобавок во время посадки он пролетел в опасной близости над самолетом компании American Airlines, в котором находились 110 пассажиров и члены экипажа. В 2015 году Форд врезался в поле для гольфа в Лос-Анджелесе. А в 1999 году во время тренировочного полета на вертолете с инструктором он жестко приземлился, также чуть не разбив воздушное судно.

Разбитый самолет Харрисона Форда, март 2015 год