 

Названы самые популярные фильмы у россиян во время карантина

30.04.2020, 14:55, Разное

Специалисты выяснили, какие фильмы стали наиболее востребованными среди россиян во время карантина. Список возглавили отечественные ленты “Отель “Белград”, “Холоп” и “(НЕ)идеальный мужчина”, сообщает издание “Известия” со ссылкой на данные опросов сервисов “Работа.ру” и “Окко”.

В первую тройку самых популярных сериалов вошли “Содержанки”, “257 причин, чтобы жить” и “Мир Дикого Запада”. В исследовании приняли участие 2 960 россиян из нескольких регионов страны, уточняет “Вечерняя Москва”.



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