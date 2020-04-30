“Невзрослость”: Милявская прошлась по Тодоренко и Топалову

30.04.2020, 14:55, Разное

Артистка подчеркнула, что не хотела бы присоединяться к

травле Регины и Влада. Тем не менее, Лолита Милявская считает, что звезды в

сложившейся ситуации ведут себя как подростки.

Тодоренко, по словам вокалистки, создает впечатление

человека, который никогда не сталкивался с домашним насилием. “То, что она

произнесла, – это из серии: я верблюда не видел, поэтому его нет”, – добавила

Милявская. Лолита не поверила извинениям телеведущей.

Также артистка прокомментировала

поведение Влада Топалова.

Певец заступался за жену и вел себя крайне несдержанно. “Это невзрослость. Это

были два подростка, которые попались и потом начали защищаться”, – рассудила знаменитость.

Певица уверена, что Влад и Регина сейчас растеряны. Сначала

они “выпустили когти”, но потом им кто-то объяснил, что так вести себя нельзя –

чревато материальными проблемами.

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Публикация от Лолита Милявская (@lolitamilyavskaya) 5 Мар 2020 в 1:08 PST

Прошлась Лолита Милявская и по Павлу Прилучному. Ранее супруга

знаменитости, Агата Муцениеце, рассказала, что тот поднимал на нее руку. Лолита

считает, что бьют женщин только “слабые существа”.

Напомним, не так давно стало известно о новом ухажере Лолиты

Милявской. По слухам, вокалистка встречается бизнесменом, имя которого

скрывает.