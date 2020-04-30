 

“Невзрослость”: Милявская прошлась по Тодоренко и Топалову

30.04.2020, 14:55, Разное

Артистка подчеркнула, что не хотела бы присоединяться к
травле Регины и Влада. Тем не менее, Лолита Милявская считает, что звезды в
сложившейся ситуации ведут себя как подростки.

Тодоренко, по словам вокалистки, создает впечатление
человека, который никогда не сталкивался с домашним насилием. “То, что она
произнесла, – это из серии: я верблюда не видел, поэтому его нет”, – добавила
Милявская. Лолита не поверила извинениям телеведущей.

Также артистка прокомментировала
поведение Влада Топалова.
Певец заступался за жену и вел себя крайне несдержанно. “Это невзрослость. Это
были два подростка, которые попались и потом начали защищаться”, – рассудила знаменитость.

Певица уверена, что Влад и Регина сейчас растеряны. Сначала
они “выпустили когти”, но потом им кто-то объяснил, что так вести себя нельзя –
чревато материальными проблемами.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Лолита Милявская (@lolitamilyavskaya) 5 Мар 2020 в 1:08 PST

Прошлась Лолита Милявская и по Павлу Прилучному. Ранее супруга
знаменитости, Агата Муцениеце, рассказала, что тот поднимал на нее руку. Лолита
считает, что бьют женщин только “слабые существа”.

Напомним, не так давно стало известно о новом ухажере Лолиты
Милявской. По слухам, вокалистка встречается бизнесменом, имя которого
скрывает.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.04 / На карантине у Даны Борисовой скопилась гора немытой посуды

29.03 / В мире: Пандемия поставила крест на наполеоновских планах Макрона

28.03 / При тушении масштабного пожара у «Ростов-Арены» погиб пожарный

29.04 / Пожилые люди склонны недооценивать опасность пневмонии – исследование

28.04 / Дума ускорит работу над приоритетными для ЦБ законопроектами

04.04 / Мнение: Ревную его ко всем

31.03 / Беглецу ненадолго можно домой

26.04 / Бари Алибасов отмахнулся после скандала с квартирой Натальи Фатеевой

29.04 / Елена Степаненко рассказала о сложностях дележа имущества с Евгением Петросяном

31.03 / Мнение: Монгольский пряник Вашингтона

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска