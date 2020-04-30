“Невзрослость”: Милявская прошлась по Тодоренко и Топалову
30.04.2020, 14:55, Разное
Артистка подчеркнула, что не хотела бы присоединяться к
травле Регины и Влада. Тем не менее, Лолита Милявская считает, что звезды в
сложившейся ситуации ведут себя как подростки.
Тодоренко, по словам вокалистки, создает впечатление
человека, который никогда не сталкивался с домашним насилием. “То, что она
произнесла, – это из серии: я верблюда не видел, поэтому его нет”, – добавила
Милявская. Лолита не поверила извинениям телеведущей.
Также артистка прокомментировала
поведение Влада Топалова.
Певец заступался за жену и вел себя крайне несдержанно. “Это невзрослость. Это
были два подростка, которые попались и потом начали защищаться”, – рассудила знаменитость.
Певица уверена, что Влад и Регина сейчас растеряны. Сначала
они “выпустили когти”, но потом им кто-то объяснил, что так вести себя нельзя –
чревато материальными проблемами.
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Прошлась Лолита Милявская и по Павлу Прилучному. Ранее супруга
знаменитости, Агата Муцениеце, рассказала, что тот поднимал на нее руку. Лолита
считает, что бьют женщин только “слабые существа”.
Напомним, не так давно стало известно о новом ухажере Лолиты
Милявской. По слухам, вокалистка встречается бизнесменом, имя которого
скрывает.
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