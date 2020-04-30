Кроссовер Nissan Kicks обзаведется агрегатом от Mercedes-Benz

30.04.2020, 14:54, Новости дня

Известная японская компания Nissan рассекретила характеристики новейшего паркетника под названием Kicks с продвинутым агрегатом.

Особенностью автомобиля стало то, что инженерами применена силовая установка от немецкого автогиганта Mercedes-Benz. Говорить о глобальных продажах пока рано, так как автомобиль будет продаваться в новом исполнении лишь на рынке Индии. Идентичный двигатель уже активно применяется в бюджетном кроссовере Renault Duster.

Ранее японский паркетник продавался с 1,5-литровым агрегатом на 106 л.с, а теперь клиенты смогут приобрести автомобиль с 1,3-литровым двигателем, мощность которого достигла 156 л.с. Кроме того, кроссовер имеет передний привод и 6-ступенчатую коробку передач нового поколения.