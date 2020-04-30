Toyota анонсировала юбилейную версию седана Prius

30.04.2020, 14:54, Новости дня

Официальный выход новой модификации гибридного седана Toyota Prius 20th Anniversary Edition состоится через несколько месяцев.

Напомним, первое поколение данной модели впервые продемонстрировали публике в 2007 году и с тех пор слава и востребованность на мировом рынке продолжает расти. Кроме того, с момента старта продаж до настоящего времени реализовали около 15 миллионов автомобилей. Экспертами выявлено, что за счет гибридной установки удалось исключить нанесение вреда атмосфере на 120 миллионов тонн углекислого газа.

Кроме того, поступление гибрида Toyota Prius на американский рынок состоялось в 2001 году, и с тех пор интерес к модели увеличивается. Также следует выделить, что гибридная новинка Toyota Prius 20th Anniversary Edition получит новые цвета кузова и усовершенствованные характеристики.