 

Путин перенес совещание по транспортному комплексу

30.04.2020, 14:53, Новости дня

Совещание у президента РФ Владимира Путина по ситуации в транспортном комплексе страны на фоне распространения коронавируса предварительно намечено на 7 мая, сообщают источники в нескольких транспортных отраслях.

«Предварительно 7 мая», – передает РИА «Новости» сообщение одного из них.

Ранее российский лидер поручил своему помощнику Максиму Орешкину и первому вице-премьеру Андрею Белоусову подготовить планы по развитию транспортной отрасли.

Напомним, глава Минтранса предложил премьеру Михаилу Мишустину меры поддержки транспортной отрасли на сотни миллиардов рублей. 



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