Создатель отравляющего вещества «Новичок» предложил способ борьбы с коронавирусом COVID-19

30.04.2020, 14:53, Разное

Доктор химических наук, один из создателей боевого отравляющего вещества «Новичок» Леонид Ринк предложил способ борьбы с коронавирусом COVID-19. Химик говорит, что для этого можно использовать разработанный в СССР иммуномодулятор, который в своё время помог победить лепру, или проказу.

Леонид Ринк среди коллег известен как один из лучших боевых химиков Советского Союза. Он принимал участие в создании отравляющей системы «Новичок», но также разрабатывал препарат против лепры. На протяжении нескольких лет вплоть до 2003 года учёный работал в НИЛИЛ – лаборатории, занимавшейся усовершенствованием средства борьбы с проказой. Вместе с коллегами Ринк улучшал иммуномодулятор диуцифон и аналоги. Данные средства активно стимулировали иммунитет и подавляли патогены, то есть, по сути являлись «уничтожителями» всех микроорганизмов, вредящих системам и органам человека. Именно эти средства Ринк предлагает использовать сейчас в целях борьбы со спровоцировавшим пандемию коронавирусом COVID-19.

Специалист отметил, что диуцифон ранее имел существенный недостаток, который на сегодняшний день доработан. Препарат не растворялся в жидкости, в том числе в плазме. Однако сейчас доработанный вариант химик предлагает использовать в качестве борьбы с вызывающим смертельную пневмонию вирусом. В интервью интернет-порталу «Взгляд» Леонид Ринк подчеркнул, что иммуномодулятор диуцифон является очень «сильным агентом», эффективен против красной волчанки и других серьёзных болезней, поэтому пока не найдена вакцина, его можно использовать для уничтожения коронавируса.