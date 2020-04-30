 

Более 150 тыс. участников зарегистрированы в «Бессмертном полку онлайн»

30.04.2020, 14:48, Новости дня

Общероссийская акция «Бессмертный полк» состоится 9 мая в онлайн-формате, в ней зарегистрировано уже более 150 тыс. участников, сообщили в пресс-службе ООД «Бессмертный полк России».

Для участия в акции необходимо заполнить анкету, приложив необходимую информацию, а также свою фотографию и портреты героев-участников Великой Отечественной войны, сообщается на сайте движения.

Сделать это можно на сайте Бессмертного полка РФ или через мини-приложения в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». 

«Проект стал поистине всенародным – с начала недели на участие в «Бессмертный полк онлайн» было подано более 150 тыс. анкет. Из полученной базы материалов будет формироваться видеоряд для онлайн-шествия, которое состоится 9 мая», – информирует пресс-служба. 

Трансляция запланирована на медиаэкранах России, площадках онлайн-кинотеатров «Okko», Море.тв, телеканалах СТС, Победа, в соцсетях «Одноклассники» и «ВКонтакте», различных online-платформах, а также на портале Бессмертного полка России.

«Традиционное шествие, посвященное 9 Мая, обязательно состоится в городах РФ после того, как страна победит эпидемию коронавируса», – отмечает движение.

Напомним, народный артист СССР, сопредседатель центрального штаба Общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России» Василий Лановой призвал россиян участвовать в акции «Бессмертный полк» в онлайн-формате.



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