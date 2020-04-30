Путин поддержал идею об исполнении 9 Мая песни «День Победы» с балконов

30.04.2020, 14:48, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин обещал подумать, каким образом сможет принять участие в акции волонтеров, пригласивших россиян 9 Мая выйти на балконы и спеть песню «День Победы».

«Я с удовольствием это сделаю, надо только выбрать форму своего участия. Я подумаю над этим обязательно. Даже не сомневайтесь, я буду душой и сердцем вместе с вами», – передает его слова ТАСС.

Такое предложение поступило на онлайн-встрече Путина с участниками общероссийской акции «МыВместе». Представители движения «Волонтеры Победы» рассказали ему об инициативе народного артиста СССР Василия Ланового. Он призвал отметить 75-летие Победы 9 мая, выйдя на балконы своих квартир в 19.00 и исполнив всей страной песню «День Победы».

«Вы традиционно принимаете участие в шествии «Бессмертного полка», поддержите нас и сейчас, пожалуйста», – сказали волонтеры Путину.

В этом году «Бессмертный полк» пройдет в режиме онлайн в связи с пандемией коронавируса.

Путин пообещал принять участие во флешмобе 9 мая, когда россияне, выйдя на балконы, споют «День Победы». Только пока не определился с формой своего участия pic.twitter.com/CrBEmt2ssv

— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) April 30, 2020

На встрече с волонтерами Путин также заявил, что РФ всегда противостояла любым напастям «всем миром», объединяя усилия, и это буквально в крови, в генетическом коде россиян.

В РФ много форматов волонтерства кроме продуктовой помощи нуждающимся. Детям, в частности, дарят игрушки и книги, медиков обеспечивают горячим питанием, также «Волонтеры Победы» продолжают оказывать всестороннюю поддержку ветеранам Великой Отечественной войны.

Почти три четверти россиян (74%), согласно данным ВЦИОМ, считают, что волонтеры оказывают существенную помощь в условиях пандемии.

Газета ВЗГЛЯД писала, как работают добровольцы.