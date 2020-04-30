Главврач Коммунарки призвал россиян сидеть дома на майские праздники

30.04.2020, 14:48, Новости дня

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко призвал россиян оставаться дома в период майских праздников.

«Опасность не миновала. Рост заболеваемости сохраняется, тяжелых случаев меньше не становится, болезнь прогрессирует. Молодые стали болеть больше, поэтому для них еще опаснее собираться большими группами – все эти шашлыки, компании, массовые гуляния», – сказал Проценко, передает РИА «Новости».

Он призвал всех серьезно отнестись к ситуации отложить планы на майские праздники и не собираться с друзьями и родственниками.

Ранее Роспотребнадзор посоветовал россиянам в период майских праздников отказаться от прогулок и пикников на природе, а также от посещения родственников и друзей.