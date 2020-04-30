На острове Гуам обнаружили похожие на потерпевший крушение НЛО обломки

30.04.2020, 14:30, Разное

На расположенном в западной части Тихого океана острове Гуам очевидцы обнаружили и запечатлели на камеру обломки, внешне схожие с потерпевшим крушение НЛО. Некоторые интернет-пользователи после изучения обнародованного в Reddit фото пришли к мнению, что объект действительно может принадлежать представителям внеземных цивилизаций, другие же предполагают вполне «земное» объяснение.

В первой декаде апреля в небе над островом Гуам наблюдали некие летающие светящиеся шары, а вскоре после этого автор снимка обнаружил обломки диска, примерно 3-метрового диаметра. Материал, использованный для создания выброшенного волнами на берег НЛО, схож с тонким алюминием, сверху покрытым полиэстером. Часть пользователей Сети уверены, что обломки являются элементом корабля пришельцев, наблюдающих за землянами, но избегающих контактов. По другим версиям, они могут быть остатками ракеты. Известно, что подобные «артефакты» компании собирают редко и исключением в этом плане можно назвать только Space X американского изобретателя и предпринимателя Илона Маска.

Стоит отметить, что большая часть интернет-пользователей склоняется к «земной» версии происхождения обнаруженного объекта. 9 апреля Китай тестировал новую ракету и в то же время на Гуаме наблюдали светящиеся шары. Разработка в итоге взорвалась и именно её обломки позже с большой вероятностью могли быть выброшены на берег.