 

В Крыму частично пропала мобильная связь из-за повреждения кабеля

30.04.2020, 14:30, Новости дня

Магистральный кабель «Миранда-медиа» повредили в Крыму, что привело к нарушению работы мобильных операторов, сообщило управление информационной политики министерства информации и связи региона.

Отмечается, что кабель был поврежден неизвестными лицами в Ленинском районе Крыма, передает РИА «Новости». 

«Невозможность осуществления вызовов на федеральные мобильные операторы связана с повреждением линейной инфраструктуры ООО «Миранда-медиа», – сообщили в министерстве.

В связи с повреждением кабеля в сети мобильной связи наблюдались перегрузки. В частности, абоненты испытывали трудности в голосовом наборе и в услуге передачи данных

Ведомство отмечает, что операторы связи принимают все возможные меры для устранения аварийной ситуации. 



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