Путин одобрил идею расширить на волонтеров меры поддержки борющихся с коронавирусом медиков

30.04.2020, 14:30, Новости дня

Президент Владимир Путина в ходе встречи в режиме видеоконференции с участниками общероссийской акции «МыВместе» поддержал идею распространить на волонтеров ряд программ поддержки медицинских работников, борющихся с коронавирусом.

«То, что нужно некоторые программы поддержки, которые мы разработали для медработников, распространить на волонтеров, я с вами согласен, конечно. Вы правы», – сказал Путин, комментируя идею расширить на добровольцев программу страхования медперсонала, работающего с коронавирусом.

В ходе встречи с участниками общероссийской акции «МыВместе» глава государства выслушал рассказ одного из волонтеров по имени Михаил о работе по оборудованию дополнительных мест в больницах. Молодой человек, завершая доклад, признался, что рассчитывает, что новые места в больницах не понадобятся, а все заразившиеся в скором времени поправятся.

«Мы все этого хотим. Благодаря усилиям таких людей, как вы, мы добьемся этого, с лучшим результатом и нужными темпами», – обратился президент к юноше, передает ТАСС.

Ранее Путин назвал гражданским героизмом помощь волонтеров россиянам во время борьбы с коронавирусом. Он также призвал государство, бизнес, НКО, волонтеров и всех граждан выступить единым фронтом в борьбе с коронавирусом.

Кроме того, президент заверил, что жизнь после победы над угрозой коронавируса в России обязательно наладится. Как сообщил глава государства, «в наших силах сделать так, чтобы это произошло как можно скорее». Путин подчеркнул, что нужно «не только преодолеть нынешние испытания и невзгоды, но и создать надежные условия для будущего развития».

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о деятельности волонтеров в ходе борьбы с коронавирусом. Так, участники акции #МыВместе в апреле оказали помощь медикам Национального медицинского исследовательского центра кардиологии, обеспечив их горячим питанием. Тем временем «Волонтеры Победы» в режиме самоизоляции продолжают оказывать всестороннюю поддержку ветеранам Великой Отечественной войны и поздравляют их с главными праздниками. Так, активисты движения в Вологодской области устроили специальный концерт в честь юбилея ветерана.

По данным опроса ВЦИОМ, почти три четверти россиян (74%) считают, что волонтеры оказывают существенную помощь в условиях распространения коронавируса.