Ученые: Малина помогает в борьбе против рака крови

30.04.2020, 14:30, Разное

Американские исследователи University of Pittsburgh установили, что натуральные красящие вещества в составе малины уничтожают опухолевые клетки при лейкемии. Созданное на её основе лекарство поможет в борьбе против рака крови.

Антоцианины, придающие ягоде характерный яркий цвет, можно обнаружить в некоторых других продуктах, а также в красном вине. Благодаря своим антиоксидантным свойствам, они способны противостоять злокачественному заболеванию кроветворной системы, в результате которого здоровые клетки замещаются опухолевыми.Извлеченное из малины вещество приводило пораженные клетки к гибели, при этом не затрагивая соседние ткани.

Существующие в настоящее время методы облучения и химиотерапии не являются щадящими и наносят организму в целом большой вред. Однако вместе с оперативным вмешательством они являются пока единственными возможностями, которыми располагает современная медицина. Ученые надеются, что лекарственные препараты на основе малины помогут создать эффективное и нетоксичное средство против тяжелого недуга.