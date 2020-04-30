Ученые: Малина помогает в борьбе против рака крови

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30.04.2020, 14:30, Разное

Американские исследователи University of Pittsburgh установили, что натуральные красящие вещества в составе малины уничтожают опухолевые клетки при лейкемии. Созданное на её основе лекарство поможет в борьбе против рака крови.
Антоцианины, придающие ягоде характерный яркий цвет, можно обнаружить в некоторых других продуктах, а также в красном вине. Благодаря своим антиоксидантным свойствам, они способны противостоять злокачественному заболеванию кроветворной системы, в результате которого здоровые клетки замещаются опухолевыми.Извлеченное из малины вещество приводило пораженные клетки к гибели, при этом не затрагивая соседние ткани.

Существующие в настоящее время методы облучения и химиотерапии не являются щадящими и наносят организму в целом большой вред. Однако вместе с оперативным вмешательством они являются пока единственными возможностями, которыми располагает современная медицина. Ученые надеются, что лекарственные препараты на основе малины помогут создать эффективное и нетоксичное средство против тяжелого недуга.



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