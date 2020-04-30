В Украину прибыл самолет из Китая со средствами защиты для врачей – Офис президента

30.04.2020, 14:22, Новости дня

В Украину прибыл самолет из Китая со средствами индивидуальной защиты для врачей. Об этом 30 апреля сообщил Офис президента Украины.

Самолет, прибывший в аэропорт Борисполь, доставил 400 тыс. респираторов и 50 тыс. защитных щитков.

Как уточнил секретарь координационного совета по противодействию распространению COVID-19 Кирилл Тимошенко, это последняя поставка медицинского груза, которую курировал Офис президента. Теперь эти вопросом будет заниматься Министерство здравоохранения.

По его словам, средства защиты врачей сегодня будут доставлены в регионы страны.

“Всего было отправлено более 25 самолетов, которые привезли грузы для Украины”, – сказал Тимошенко.

Отмечается, что эти самолеты привозили также и коммерческие грузы.

“Мы дали возможность коммерческим организациям, прежде всего, сетям аптек и ритейлерам, привозить грузы. В первую очередь, это обычные маски для населения. Именно эти самолеты, перелеты из Китая в Украину, оплачивают коммерческие организации”, – заявил Тимошенко.

Он утверждает, что эта инициатива помогла снизить цену масок в украинских аптеках.

23 апреля транспортный самолет Ан-225 “Мрія” доставил в Украину 103 тонны медицинского груза китайского производства.

На сайте президента в новости о прибытии самолета говорилось: “Борт доставил из китайского города Тяньцзиня более 100 тонн гуманитарного груза”.

29 апреля стало известно, что народный депутат от группы “За майбутнє” Александр Герега, совладелец сети “Эпицентр”, разослал коллегам по парламенту и в мэрию Киева письма, в которых предлагал приобрести товары с “Мрії” в его компании.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в мире подтверждено свыше 3,2 млн случаев заражения коронавирусом, более 983,5 тыс. пациентов выздоровели, 227,9 тыс. скончались.

По состоянию на утро 30 апреля в Украине коронавирус подтвержден у 10 406 человек, из них 261 умер, а 1238 уже выздоровели.