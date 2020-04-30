Рада планирует уменьшить денежный залог на выборах в девять раз

30.04.2020, 14:22, Новости дня

На внеочередном заседании 30 апреля Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект №2769 о внесении изменений в Избирательный кодекс Украины относительно денежного залога, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

За законопроект отдали свои голоса 248 депутатов при минимально необходимых 226. Спикер Дмитрий Разумков предложил рассмотреть документ и во втором чтении, но депутаты отказались.

Законопроект предлагает внести изменения в ст. 225 Избирательного кодекса Украины – и снизить залог за участие в местных выборах. Кандидаты в мэры и партии, которые баллотируются в местные советы в городах с количеством избирателей более 90 тыс., должны будут платить залог в размере четырех минимальных заработных плат за каждые 90 тыс. избирателей (а не за каждые 10 тыс., как сейчас). Таким образом, денежный залог планируют уменьшить в девять раз.

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что механизм денежного залога, установленный новым Избирательным кодексом, является дискриминационным, поскольку для общенациональных и местных выборов применяются различные принципы.

Для кандидатов в депутаты местных советов и на должности сельских, поселковых и городских голов с количеством избирателей до 90 тыс. избирателей залог в 2019 году был отменен, но для кандидатов, где избирателей больше 90 тыс., денежный залог в расчете на одного избирателя почти в 15 раз больше, чем на парламентских выборах, и в 20 раз больше, чем на президентских.

В партии “Голос”, депутаты которой выступили соавторами законопроекта, сообщили, что по действующему Избирательному кодексу каждый кандидат на должность мэра Киева должен уплатить 4 млн грн (в 2015 году – 104 тыс. грн), а партия, которая хочет баллотироваться во Львовский областной совет, – 3,6 млн грн (в 2015 году – 94 тыс.).

“Кто сможет уплатить такие деньги, если Избирательный кодекс останется без изменений? Исключительно олигархические кандидаты, большие парламентские партии, которым не нужна конкуренция, и старые политики, которые хотят сосредоточить власть на всех уровнях в своих руках. Кто не сможет столько заплатить? Разумеется, маленькие партии и региональные проекты, за которыми нет олигархов”, – отметили в “Голосе”.

Принятие законопроекта уменьшит залог для кандидатов в мэры Киева до 445 тыс. грн, а для партий, которые захотят баллотироваться во Львовский облсовет, – до 398 тыс. грн.

Новый Избирательный кодекс вступил в Украине в силу 1 января 2020 году. Очередные местные выборы должны состояться 25 октября 2020 года.