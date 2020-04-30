Профильный комитет рекомендует Раде отправить законопроект “О медиа” на повторное первое чтение

30.04.2020, 14:22, Новости дня

Комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендует парламенту отправить законопроект №2693 “О медиа” на повторное первое чтение. Об этом 30 апреля на своей странице в Facebook сообщила замглавы этого комитета нардеп от “Слуги народа” Евгения Кравчук.

По ее словам, эксперты одобряют большую часть этого проекта закона.

“Только за время карантина удалось провести ряд рабочих сессий, в частности, в рамках сотрудничества с Советом Европы. Мы получили значительное количество дельных предложений, особенно по регулированию онлайн-медиа и платформ общего доступа. На 70–80% имеющийся проект находит одобрение у экспертов, остальное – пространство для доработки. Приятно, кстати, что нашим положительным опытом заинтересовались европейские страны (Великобритания, Литва и другие), которые сейчас также занимаются разработкой аналогичного законодательства. Комитет решил утвердить новое заключение по законопроекту и направить его на повторное первое чтение”, – отметила Кравчук.

Окрім пленарного засідання маємо сьогодні і комітетське. Зібралися з колегами по Комітету з питань гуманітарної та… Posted by Yevheniya Kravchuk on Neljapäev, 30. aprill 2020

Законопроект №2693 “О медиа” авторства нардепов от “Слуги народа” (среди них – Александр Ткаченко) был зарегистрирован в Верховной Раде в конце декабря 2019 года. Документ должен регулировать деятельность телевидения, радио, прессы, онлайн-медиа, стримингових сервисов и платформ общего доступа к информации.

Авторы законопроекта предложили наделить Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания функцией надзора и контроля за всей сферой медиа. Законопроект также определяет санкции за нарушение требований законодательства в сфере медиа – штраф (может налагаться Нацсоветом), аннуляция лицензии / отмена регистрации (по иску Нацсовета в суд) или запрет на деятельность медиа на территории Украины (решение принимает суд).

5 февраля парламентский комитет по вопросам свободы слова рекомендовал принять законопроект “О медиа” в первом чтении.

Законопроект подвергся резкой критике журналистов и медиаорганизаций. По мнению исполнительного директора Института массовой информации Оксаны Романюк, если законопроект “О медиа” проголосуют в нынешнем виде, произойдет “консервация олигархата в медиасфере, не будет никаких качественных изменений”.

Председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко считает, что с принятием этого законопроекта Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания получит исключительные полномочия запретить любое СМИ или блогера.

Глава правления Национальной ассоциации украинских медиа Татьяна Котюжинская не исключает, что в случае вступления в силу закона “О медиа” в Украине выживут только олигархические СМИ.