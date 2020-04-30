Пик заболеваемости COVID в России может наступить в середине мая — эксперт Роспотребнадзора
30.04.2020, 14:18, Разное
Как заявил Василий Акимкин в эфире Первого канала, если пик заболеваемости придется на середину мая, к июню темпы распространения инфекции должны пойти на спад.
По мнению эксперта, на снижение темпов роста инфицирования очень влияют меры ограничительного характера — режим самоизоляции, социальная дистанция, профилактика. «Мы сегодня видим реальное значение социального фактора по рассредоточению людей, по возможности отсутствия контакта», — подчеркнул Акимкин.
Профессор отмечает, что на снижение темпов распространения коронавируса также может повлиять природный фактор. «Естественная инсоляция — это солнечный свет, ультрафиолет, который на любой микроорганизм действует губительно», — заключил он.
По состоянию на 30 апреля в РФ подтверждено 7 099 новых случаев заболевания случаев — это рекордный прирост с момента начала эпидемии. Всего зарегистрировано 106 498 заболевших, выздоровело 11 619 человек, погибло 1073.
Анализируя ситуацию с летальными исходами от COVID-19 в Москве, главный врач Коммунарки Денис Проценко написал на своей странице в Facebook: «Лично я за продолжение карантина».
Если выходите в аптеку и магазин, соблюдайте меры предосторожности
Правильно мойте руки и пользуйтесь антисептиком
Если чихаете и кашляете, делайте это правильно, как показано в инфографике
Eсли вы заболели, носите маску
Если в вашем доме кто-то заболел, следуйте этим правилам
И обязательно соблюдайте режим самоизоляции!
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