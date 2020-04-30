ВОЗ заявила о неизбежности второй волны коронавируса

30.04.2020, 14:16, Новости дня

Вторая волна коронавируса неизбежна, так как у большинства населения нет иммунитета, сообщила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович.

«Это абсолютно новый вирус, и иммунитет к этому вирусу есть у очень маленькой прослойки населения. Так что до того момента, когда будет создана специальная профилактика, вакцина, мы не можем говорить, что способны предупредить вторую волну», – передает ее слова ТАСС.

Она добавила, что нужно использовать опыт первой волны, чтобы во время второй вспышки коронавируса не допустить распространения инфекции.

«Мы ожидаем, что и система здравоохранения, и система санитарно-эпидемиологического надзора смогут работать вместе, чтобы выявлять мелкие очаги, искать контакты инфицированных», – сказала Вуйнович.

Она также обратила внимание, что необходимо ограничивать контакты. Если эти знания использовать, то уровень заболеваемости удастся держать на низком уровне до того момента, как станет понятно, что формируется «серологическая прослойка, иммунитет».

Вуйнович также подчеркнула, что наличие антител к коронавирусу не означает, что человек не сможет вновь заразиться.

«Абсолютно не означает, даже если вирус не мутирует. Мы не знаем, насколько антитела, которые развиваются при контакте с вирусом, будут защищать в будущем от инфекции. РФ делает большие исследования. Очень важно набирать знания об этом вирусе и понимать, что и как происходит», – отметила она.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что технология выхода из режима самоизоляции в связи с коронавирусом во всех странах разная, и риск повторной волны заражений очень большой, потребуются очень взвешенные решения.