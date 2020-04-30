Власти Таганрога объяснились по поводу баннера с фашистами

30.04.2020, 14:16, Новости дня

В администрации Таганрога объяснили появление баннера, посвященного Дню Победы, с изображением немецких солдат на стене социально-культурного центра «Приморский».

Впервые о появлении баннера сообщило издание «Блокнот Таганрог». Как говорилось в сообщении, среди фото, составляющих коллаж, оказались снимки немецкого танка и солдат вермахта.

Эти фотографии появились на баннере из-за ошибки наемного сотрудника, работавшего в режиме удаленного доступа, передает РИА «Новости» слова представителя городской администрации

Уточняется, что сейчас баннер уже демонтировали, а директору СКЦ «Приморский» и его заместителю по административно-хозяйственной работе объявлены выговоры.

Ранее президент Владимир Путин в ходе совещания по борьбе с коронавирусом пояснил, как вся РФ будет отмечать День Победы в режиме самоизоляции.

Напомним, из-за эпидемии коронавируса традиционное народное шествие «Бессмертный полк» пройдет в виде онлайн-трансляции.