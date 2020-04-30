 

WSJ: Внутриполитический советник Трампа Гроган покидает Белый дом

30.04.2020, 14:15, Новости дня

Главный внутриполитический советник Белого дома Джо Гроган покидает свой пост, в то время как администрация пытается справиться с пандемией коронавируса, сообщает Wall Street Journal.

Глава Совета по внутренней политике, Гроган заявил в интервью Wall Street Journal, что он уходит, находясь в хороших отношениях с президентом Дональдом Трампом, и что он уже пробыл в этой должности дольше, чем планировал. Он сказал, что покинет пост 24 мая.

В Белом доме ожидали его ухода последние нескольких месяцев, но он принял решение вскоре после того как бывший конгрессмен Марк Мидоуз занял должность четвертого главы аппарата президента.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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