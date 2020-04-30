Главврач больницы в Вологодской области через газету попросил жителей помочь закупить защитные и моющие средства

30.04.2020, 14:13, Новости дня

Главный врач Тарногской ЦРБ в Вологодской области Геннадий Лебедев разместил в местной газете объявление, в котором попросил местных жителей помочь в приобретении индивидуальных защитных средств, моющих средств и других товаров, которых не хватает в медучреждении, пишет Север.Реалии.

Также в объявлении, опубликованном в газете “Кокшеньга” 24 апреля, он поблагодарил местных предпринимателей, которые ранее оказали поддержку больнице, и снова призвал к помощи.

“Помимо масок, больница нуждается в средствах индивидуальной защиты (перчатки, одноразовые халаты, кожные антисептики), моющих средствах, стиральных порошках, рециркуляторах воздуха, гвоздях и саморезах. Администрация ЦРБ обращается к предпринимателям района и представителям социально ориентированного бизнеса с просьбой оказать посильную помощь”, – написал главврач.

Местное благотворительное сообщество “Василиса” также помогает больнице: волонтеры за несколько дней собрали 20 тысяч рублей, на которые купили стиральный порошок, антисептики и другие товары.

“Также планируем купить бесконтактный термометр в Вологде по просьбе главврача. Сбор продолжается”, – написали волонтеры.

Журналисты нашли в соцсетях предполагаемую сотрудницу больницы, которая рассказала, как учреждению помогают местные жители.

“Мужчина из Вологды передал 18 кг стирального порошка, женщина из Тарноги поделилась двумя пачками памперсов, мужчина из нашего района передал: 10 флаконов дезсредства, три упаковки стирального порошка по 3,5 кг, перчатки резиновые, кожный антисептик, многоразовые маски”, – написала девушка.

В вологодском депздраве заявили, что в больнице есть запас всех необходимых средств защиты и медикаментов, а главврач решил попросить дополнительную помощь “на случай, если она понадобится”.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призывал медиков при нехватке средств защиты или других проблем с обеспечением лечебных учреждений обращаться в региональные министерства здравоохранения, а не в СМИ.

“Именно Министерство здравоохранения региона должно быть главным адресатом этой информации, а не газеты и СМИ. Регионы обладают необходимым потенциалом, чтобы закрывать этот дефицит, и им помогает федеральный центр в этом, причем достаточно эффективно. Но, конечно же, когда какие-то недобросовестные люди пытаются использовать эту ситуацию для каких-то истерик, для накручивания ситуации, они неуместны и недопустимы”, – заявил Песков.

Начальник департамента здравоохранения Вологодской области Сергей Бутаков 27 апреля отчитался о готовности медицинских организаций региона к эпидемии коронавируса, отметив, что власти столкнулись с проблемой в приобретении дополнительных аппаратов ИВЛ – их, по словам губернатора, “нет на рынке”.

В марте губернатор области рассказывал о 50 миллионах рублей, которые выделили для закупки средств защиты, лекарств и прочего оснащения больниц региона. Также 25 миллионов рублей было выделено одной из международных компаний на закупку аппаратов ИВЛ и передвижных рентгеновских комплексов. Отечественные промышленные компании “Северсталь” и “ФосАгро” тоже обещали выделить средства для помощи области в борьбе с коронавирусом.

В Вологодской области 173 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 43 человека выздоровели.

Независимый профсоюз “Альянс врачей” помогает региональным больницам восполнить нехватку индивидуальных средств защиты. С начала в марте этого года акции “Мединспекция” профсоюз обеспечил средствами защиты 8 медучреждений в четырех регионах страны, потратив 659 тысяч рублей.

“Всего мы закупили 1560 респираторов FFP2, 3600 медицинских масок, 304 бутылки антисептика по 0,7 литра на сумму 659 040 рублей”, – сообщили в “Альянсе врачей”.