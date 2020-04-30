Таджикистан подтвердил 15 случаев коронавируса в стране. Ранее власти отрицали наличие заболевания

30.04.2020, 14:13, Новости дня

Министерство здравоохранения и социальной защиты Таджикистанf 30 апреля официально подтвердило наличие в стране коронавируса. Ведомство сообщило о 15 подтвержденных случаев коронавируса COVID-19, в том числе 10 в Согдийской области и 5 в Душанбе, сообщает государственное агентство “Ховар”.

В связи с этим Республиканская комиссия по профилактике коронавирусной инфекции объявила в стране с 4 мая 2020 года летние каникулы для студентов 1-го, 2-го и 3-го курсов вузов Таджикистана и приняла решение об обязательном ношении населением Таджикистана медицинских масок.

Утром перед официальным объявлением глава Совета директоров клиники Ибн Сино в Душанбе Абдухалил Холикзод сообщил в соцсетях, что “несколько сотрудников клиники заболели инфекционной болезнью, которая распространяется в стране”, но при этом не назвал эту болезнь:

Власти Таджикистана долгое время отрицали, что в стране есть заразившиеся коронавирусом и умершие от него. В стране долгое время не закрывали школы и не отменяли массовые мероприятия: проводился даже чемпионат страны по футболу, который был прерван лишь несколько дней назад. Но при этом в период с 1 февраля по 30 апреля 2020 года на территории Таджикистана в карантин было отправлено более 10 тысяч человек, граждан Таджикистана и иностранцев, а более 8 тысяч продолжают находиться в нем и сейчас.

Также в Таджикистане в последние недели было много пациентов с симптомами болезни:

Было также несколько смертей, которые были очень похожи на смерти больных от коронавируса, но власти объясняли их другими причинами.

19 апреля в Душанбе умер начальник отдела прокуратуры города Душанбе Джалолиддин Пиров. Минздрав Таджикистана сообщил, что смерть наступила из-за пневмонии и “свиного” гриппа H1N1, а коронавирусной инфекции у умершего якобы не было. Но при этом все, кто находился с Пировым в одной палате, были отправлены в карантин.

Перед этим также умерла сотрудница больницы города Бохтара, 58-летняя женщина: она работала в карантинной зоне, где в изоляции находятся более 400 граждан Таджикистана, прибывших из России. Власти утверждали, что медсестра скончалась не от коронавируса, а от туберкулеза и гипертрофии левого желудочка сердца.

На пневмонию, а не на которонавирус Минздрав Таджикистана списал и смерть 60-летнего пациента в центральной больнице Джаббор-Расуловского района Согдийской области. Пресс-секретарь ведомства Бибихонум Дарвешзода подчеркнула, что заболевший проходил тестирование на COVID-19, но его результаты были отрицательными. Тем не менее больницу, где проходил лечение умерший, закрыли на карантин.

В начале мая страну может посетить миссия экспертов ВОЗ: представители организации посетят медицинские учреждения и другие важные объекты здравоохранения, а затем по итогам визита расскажут о ситуации с коронавирусом в регионе. Не исключено, что признание властей Таджикистана в наличии коронавируса в стране связано именно с этим визитом.