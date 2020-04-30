Трамп: Китай против моего переизбрания на второй срок

30.04.2020, 14:10, Новости дня

Президент США Дональд Трамп заявил, что отношение Китая к вспышке коронавируса является доказательством того, что Пекин "сделает все возможное", чтобы действующий президент США не победил на выборах в ноябре, передает Reuters.

В интервью агентству в Овальном кабинете Трамп придерживался жесткой риторикой по поводу Китая и рассказал, что рассматривает различные варианты с точки зрения последствий связи и последствий для Пекина распространения коронавируса в мире.

"Я могу многое", — отметил глава Белого дома.

Трамп возлагает вину на Китай за глобальную пандемию, которая, по данным Reuters, унесла жизни по меньшей мере 60 тысяч человек в Соединенных Штатах и ​​привела экономику США к глубокой рецессии, что поставило под угрозу переизбрание Дональда Трампа на еще один четырехлетний срок.

Президент-республиканец, которого часто обвиняют в том, что он не принял ранних мер для подготовки США к распространению коронавируса, продолжил заявлять, что Китаю стоило бы раньше и более активно сообщать миру о коронавирусе.

На вопрос о том, какие меры Вашингтон может принять в отношении Китая, однако он не раскрыл подробностей. "Я могу многое сделать, — сказал он. — Мы посмотрим, что происходило".

"Китай сделает все возможное, чтобы я проиграл эту (предвыборную) гонку", — сказал Трамп. Он также верит, что Пекин хочет, чтобы его оппонент-демократ Джо Байден выиграл гонку, чтобы ослабить давление, которое Трамп оказывал на Китай по поводу торговли и других вопросов.

"Они постоянно используют связи с общественностью, пытаясь сделать так, будто они невинные партии", — сказал он о китайских чиновниках.

Трамп подчеркнул, что торговая сделка, которую он заключил с главой КНР Си Цзиньпином, направленная на сокращение хронического торгового дефицита США с Китаем, была подорвана экономическими последствиями коронавируса.

Высокопоставленный представитель администрации Трампа, выступая на условиях анонимности, сообщил в среду, что неофициальное "перемирие" в словесной войне, о котором Трамп и Си по сути договорились в телефонном разговоре в конце марта, теперь, похоже, закончилось.

Два лидера пообещали, что их правительства сделают все возможное, чтобы сотрудничать для сдерживания коронавируса. В последние дни Вашингтон и Пекин обмениваются все более жестокими обвинениями в отношении происхождения вируса и ответных действий на него.

Однако Трамп и его главные помощники, усиливая свою антикитайскую риторику, не стали напрямую критиковать Си, которого президент США неоднократно называл своим "другом".

Как сообщалось ранее, национальный республиканский сенатский комитет разослал подробную 57-страничную заметку, написанную одним из ведущих республиканских стратегов, в которой советуют кандидатам-республиканцам обвинять Китай в мировой пандемии коронавируса в мире.

В документе содержатся советы по всем вопросам — от того, как связать кандидатов-демократов с китайским правительством, и тем, как бороться с обвинениями в расизме.

Документ подчеркивает три основных направления атаки: что Китай вызвал пандемию коронавируса, "прикрывая себя", что демократы слишком "мягко относятся к Китаю" и что республиканцы будут "добиваться введения санкций в отношении Китая за его роль в распространении этой пандемии".