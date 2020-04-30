В Красноярском крае на незаконном прииске изъяли 27 кг золота

30.04.2020, 14:10, Новости дня

В Красноярском крае поймали незаконных золотодобытчиков. Разработка велась в Северо-Енисейском районе. Сумма причиненного ущерба составила более 73 миллионов рублей.

Сотрудники полиции совместно с росгвардейцами накрыли рабочих в районе ручья Дыдон. На месте изъято более 25 килограммов чистого золота, несколько килограмм золотосодержащего материала. Также на участке нашли дорогостоящую горную технику: экскаваторы, погрузчики и несколько промывочных приборов.

Как сообщают "Вести Красноярск", у предприятия не было технического проекта на добычу золота. Кроме того, компания нарушила условия действующей лицензии.

В отношении руководителя золотодобывающего предприятия возбуждено уголовное дело за нарушение правил охраны и использования недр.

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ГТРК "Красноярск"