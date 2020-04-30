92-летний ветеран победил коронавирус

30.04.2020, 14:10, Новости дня

Он пережил суровые испытания войной, а теперь победил и коронавирус! В Пензенской области из больницы выписали ветерана Ивана Буслаева, которому 92 года. Несмотря на возраст, он до сих пор сам водил машину, внимательно следил за всем, что происходит в стране и в мире. И вот теперь счастливый момент — возвращение домой.

Без палочки, уверенной походкой, ветеран Великой Отечественной войны выходит из больницы как настоящий победитель. Сердобчанин Иван Буслаев был самым возрастным пациентом пензенских врачей-инфекционистов. Хотя на свои 92 не выглядит совсем.

– Ох, ты!!! Бородатый ты мой!

– Ты меня не узнаешь!

Дочь Ивана Макаровича – сама медик, поэтому в выздоровлении папы даже не сомневалась. Семья была все время на связи. Родные даже дистанционно подкармливали дедушку, заказывая ему ресторанную еду с доставкой. А главным героем дня называют своего лечащего врача. "Здесь нам спасли нашу жизнь! Мы будет жить еще долго и счастливо! Да, пап?" — говорит она.

"За то, что будем жить, спасибо Эльвире. Я очень благодарен. Я думал, отсюда не выберусь. Потом она показала нам признаки надежды. И мы сейчас перед вами", — говорит Иван Буслаев.

"Каких-то осложнений не было. Дедушка молодец, особенно в силу возраста. Вместе с ним боролись с ним за эту победу", — говорит врач-инфекционист Эльвира Москвина.

Иван Макарович шутит: первое, что сделает, приехав домой — сбреет бороду. Чтобы узнала любимая супруга, которая не видела его почти месяц.

В Пензенском центре спецвидов медицинской помощи продолжают находиться на лечении более ста человек. Несколько подключены аппаратам ИВЛ. При этом выздоравливающих с каждым днем становится все больше. За это медиков благодарят и обычные пензенцы. Вот такие растяжки можно увидеть и на балконах соседней с инфекционной больницей многоэтажки.