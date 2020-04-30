 

HMD Global готовится к выпуску обновленных телефонов Nokia 150 и Nokia 125

30.04.2020, 14:09, Разное

Компания HMD Global готовится к выпуску обновленной версии классической модели Nokia 150. Впервые его представили в 2016 году, когда производитель получил права на выпуск устройств под брендом Nokia, об этом рассказал на своей странице в Twitter известный информатор Роланд Квандт.
Кроме выпуска модели Nokia 150 в продаже может появиться телефон Nokia 125. Устройства имеют номера: TA-1235 и TA-1253. О технических характеристиках ничего не известно, однако инсайдер отмечает, что от оригинальных моделей телефоны отличаться не будут, поэтому ожидать от них наличие параметров, как у современных смартфонов — не стоит.

Предварительная стоимость обновленного телефона Nokia 150 может составить 25 евро. Ожидается, что устройство сможет поддерживать музыкальный плеер, FM-радио и классическую игру Snake.



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